Come Spalletti pensa di fermare Haaland: il piano dell'Italia

L'Italia con le stampelle. Haaland, invece, le ha buttate un mese fa dopo l’infortunio alla caviglia sinistra di fine marzo. Il centravanti del City è rientrato in tempo utile per completare il rodaggio in Premier: 4 presenze, all’ultima giornata ha ritrovato il gol, chiudendo il campionato con 22 reti in 31 presenze. Un finalizzatore capace di diventare spietato in nazionale: 40 gol in 41 partite in poco meno di sei anni. Il suo esordio risale al settembre 2019.

Italia, Spalletti punta su Gatti per fermare Haaland

Erling è pronto per l’Italia e per dare l’assalto al Mondiale. E ora chi lo fermerà? Il gran rifiuto di Acerbi ha complicato i piani di Spalletti, che continua a perdere i pezzi. Oggi comincerà a lavorare Bastoni e il ct pensa a Federico Gatti come perno centrale della difesa a tre. Occhio, perché anche lo juventino rappresenta un’incognita. Si era fratturato il perone alla fine di marzo. Tudor l’ha spedito in campo all’Olimpico, negli ultimi cinque minuti del confronto diretto con la Lazio per la Champions, quando non stava ancora bene. Gatti è entrato nel finale anche a Venezia all’ultima di campionato. Di fatto è fermo e non entra in campo come titolare da Dormund, quando Spalletti lo utilizzò terzo a destra contro la Germania e lo sostituì nell’intervallo. Da centrale, con un riferimento certo in marcatura, può funzionare meglio.

La possibile difesa azzurra per la sfida in Norvegia

C’è un precedente, perché Gatti cancellò Haaland in Champions allo Stadium di Torino sei mesi fa. Era inizio dicembre, finì 2-0 per la Juve di Thiago Motta. Partita ultra-difensiva e alla fine Erling scambiò la maglia con Federico. Un gesto di stima e di rispetto nei suoi confronti: lo aveva marcato molto bene, senza scorrettezze. Ora il dubbio di Spalletti appartiene solo alla condizione fisica e al ricondizionamento atletico. Gatti sta meglio, si è allenato con intensità negli ultimi due giorni e aveva approfittato della settimana di vacanza, dopo la fine della Serie A, per continuare a lavorare. È convinto di farcela e resta il principale favorito per completare il reparto con Di Lorenzo (se non sorgeranno intoppi) e Bastoni. Le prove tattiche di ieri non erano indicative, ma Gatti lavorava accanto a due ragazzi delle giovanili della Fiorentina, in sostituzione degli altri due titolari designati. Dalla parte opposta del campo Coppola, Gabbia e Ranieri formavano l’altra difesa a tre. Il milanista, è chiaro, sarebbe il prescelto se Gatti non dovesse farcela.

Figc furiosa con Acerbi, criticato da Buffon

Si spiega ancora meglio perché la Figc è arrabbiatissima con Acerbi. Si risponde alla chiamata della Nazionale anche solo per una partita. Priorità al Mondiale. Il caso è stato sfumato per evitare alibi o distrazioni, davanti ci sono impegni delicatissimi come la trasferta in Norvegia, da non fallire. Gravina se ne occuperà a tempo debito. Per adesso resta la dichiarazione di Buffon alla Domenica Sportiva. «Un calciatore non dice no al ct, dice no a un qualcosa di più grande che è l’Italia. Figure come me e Spalletti, o gli allenatori e i dirigenti che ci sono stati prima, per un certo periodo della vita hanno l’onore di rappresentare l’Italia e il nostro movimento. Quel valore è imprenscindibile, il valore unico è la maglia azzurra». Non finisce qui.