Di Lorenzo: "L'Italia deve qualificarsi al Mondiale. Acerbi? Sono questioni personali" 

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della dell'Italia, è stato il protagonista della conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri di Spalletti stanno preparando la partita d'esordio del girone di qualificazione al Mondiale, in agenda venerdì 6 giugno a Oslo contro la Norvegia. "Conosciamo la qualità della Norvegia e dei loro attaccanti. La strategia sarà difendere tutti insieme e non singolarmente. L'obiettivo è tenere il più possibile il pallone per mettere in risalto le nostre qualità e per limitare le loro. L'Italia deve andare al Mondiale, non possiamo mancare la qualificazione per la terza volta consecutiva, sarebbe incredibile", ha detto l'esterno.