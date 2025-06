Italia, che emergenza: si ferma anche Gabbia. Tutte le news da Coverciano

Prosegue l'avvicinamento dell' Italia di Luciano Spalletti alla sfida con la Norvegia di Haaland, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Non mancano i problemi di formazione per il ct azzurro, che nel pomeriggio odierno ha visto fermarsi anche Matteo Gabbia , difensore del Milan che ha interrotto anzitempo il suo allenamento. In miglioramento le condizioni di Federico Gatti .

Italia, si ferma anche Gabbia: le ultime da Coverciano

Lavoro differenziato quest'oggi per Federico Gatti e Giovanni Di Lorenzo, che si sono gestiti in vista della gara di venerdì con la Norvegia. Il centrale difensivo della Juve non è stato rischiato, per non sovraccaricare dopo due giorni ad alta intensità. Ad oggi, lui e il capitano del Napoli risultano a disposizione di Spalletti. Problemi, invece, per Matteo Gabbia, che si è fermato sentendo una fitta al polpaccio destro, richiamando subito l'attenzione dello staff medico e del commissario tecnico. Il difensore rossonero si è lasciato medicare e poi ha lasciato il terreno di gioco con il calzino destro abbassato. Da valutare le sue condizioni in vista di venerdì.