Italia, Gabbia ko: al suo posto Spalletti convoca Rugani

Italia alle prese con l'emergenza difensiva in vista della sfida con la Norvegia di Haaland, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ko anche Matteo Gabbia, che lascia spazio a Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus reduce dal prestito all'Ajax. Il classe '94 si aggregherà al gruppo azzurro dopo pranzo.