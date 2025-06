Gravina punge Acerbi: "Ognuno ha il suo senso di appartenenza"

ROMA - “È una scelta del giocatore, ognuno di noi sente quello che è il proprio senso di appartenenza e non entro nelle valutazioni soggettive”. A dirlo, prendendo le distanze dal caso Acerbi e dalla decisione di quest’ultimo di rifiutare la convocazione in Nazionale, è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della presentazione delle finali giovanili TIM a Roma. “C’è dispiacere per non poterlo utilizzare sotto il profilo tecnico, ma abbiamo calciatori che possono sostituirlo – ha aggiunto – la Norvegia? Non dobbiamo cercare alibi. Se commentiamo le difficoltà, perdiamo di vista gli aspetti positivi. Nel calcio si vince e si perde, ma dobbiamo dare tutto". Sollecitato sul tema dei giovani che non trovano spazio nelle squadre di Serie A, il presidente federale ha ricordato che “noi in Italia produciamo tantissimi talenti. Siamo stati per la prima volta campioni d’Europa U17, per la prima volta abbiamo conquistato il trofeo Burlaz dell’Uefa per chi ha ottenuto i migliori risultati negli ultimi tre anni. Nella costruzione del talento siamo primi in Europa. Però mancano le opportunità: ci sono tanti ragazzi di grande prospettiva che vengono emarginati. Purtroppo non abbiamo la pazienza e altre volte non abbiamo il coraggio di saper investire”. Ecco due esempi: “Ho visto Yamal a 15 anni. Per diventare quello che è oggi è stato utilizzato con continuità nel Barcellona. Anche Doué l’abbiamo affrontato due anni fa in Under 19. Erano al livello dei nostri ragazzi”.

