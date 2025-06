Donnarumma, le bellissime parole dopo la Champions: "Dall'altra parte c'erano i miei fratelli interisti, ho fatto fatica..."

"Dobbiamo andare al Mondiale tutto insieme. Non sono preoccupato. Sicuramente c'è la tensione per una gara importante, una partita in cui dobbiamo dare tutto per portarla a casa. C'è un Mondiale in ballo". Così Gianluigi Donnarumma all'antivigilia di Norvegia-Italia, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026. In conferenza stampa il capitano degli azzurri ha aggiunto: "Tutti qui sanno l'importanza di questa gara, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Siamo pronti. Siamo un po' in emergenza, ma riusciremo a trovare la quadra per andare lì e vincere la partita. Abbiamo cambiato un po' ma in generale dobbiamo essere tranquilli. Non può passare ogni calcio d'angolo, ogni calcio di punizione come uno stress enorme. A Dortmund abbiamo cambiato qualcosa e ora vedremo il da farsi contro la Norvegia, è una sfida da preparare bene".