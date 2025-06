Italia, infortunio per Kean: l'attaccante salta Norvegia e Moldavia

FIRENZE - Non c'è pace per l'Italia. Dopo il ko di Gabbia e la conseguente emergenza in difesa, gli azzurri devono fare i conti con l'ennesima defezione, stavolta nel reparto offensivo. Alla vigilia del debutto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in programma domani (venerdì 6 giugno) a Oslo contro la Norvegia di Haaland, il ct Luciano Spalletti dovrà fare a meno dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean.