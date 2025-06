Norvegia a testa alta, il ct Solbakken: "Contro l'Italia sarà una sfida da 50 e 50"

La Norvegia ci crede. Dopo due vittorie nelle prime due del girone, la nazionale guidata da Stale Solbakken si prepara alla sfida più attesa: quella contro l' Italia , considerata la principale rivale per il primo posto che vale la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 . Il commissario tecnico norvegese lo dice senza mezzi termini: "L'Italia è una squadra solida, senza punti deboli, ma giochiamo in casa e per me sarà una partita da 50 e 50". Parole che sottolineano la fiducia di un gruppo che sente finalmente possibile il ritorno su un grande palcoscenico, dopo 26 anni di assenza da Europei e Mondiali .

Odegaard: "Rispettiamo l'Italia, ma non la temiamo"

Accanto al ct, in conferenza stampa, anche il capitano Martin Odegaard. Il centrocampista dell'Arsenal ha mostrato grande determinazione: "L'Italia ha qualità, è organizzata e solida, ma noi non abbiamo paura. Vogliamo vincere e portare la Norvegia dove merita di stare". Odegaard ha anche elogiato Gianluigi Donnarumma, definendolo "probabilmente il miglior portiere del mondo", ma ha ribadito che questo non cambia l'approccio della sua squadra: "La fiducia in noi stessi e una rosa più forte sono le differenze principali rispetto al passato. Possiamo vincere. Abbiamo vissuto tante delusioni, ora è il momento di cambiare la storia". La sfida contro gli Azzurri rappresenta quindi molto più di una semplice partita: è un'opportunità per scrivere una nuova pagina nella storia calcistica norvegese. Il ct Solbakken non ha dubbi: "Abbiamo una squadra competitiva, e con Odegaard come guida possiamo andare lontano".