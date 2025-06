Batosta Italia, Donnarumma di fuoco: "Facciamoci un esame di coscienza, non è accettabile..."

Nella pioggia battente di Olso, l'Italia inizia nel peggiore dei modi il percorso di qualificazione per il Mondiale del 2026. La Norvegia vince 3-0 contro gli Azzurri con i gol di Sorloth, Nusa e Haaland. Italia che non ha mai dato l'impressione di rendersi in partita, nè tantomento di creare pericoli: il primo tiro è arrivato in pieno recupero. Incolpevole sui tre gol Gigio Donnarumma. Il capitano è apparso particolarmente abbattuto ai microfoni della Rai nel post partita: "Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo".