Disastro Italia, dopo la Moldova via Spalletti e subito Ranieri: l'unico che può salvare l’Italia

L'indegna umiliazione patita contro la Norvegia e il rischio concreto di non andare ai Mondiali per la terza volta di fila suonino campane a martello per Gravina: cambi subito ct o andrà a fondo anche lui. Sir Claudio è l'uomo in grado di ribaltare la situazione