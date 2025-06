Retroscena Spalletti e il gesto di Gravina: cosa è successo dopo l'abbandono della conferenza stampa

Si è alzato tra gli applausi di tutta l'aula magna di Coverciano, commosso e con le lacrime agli occhi. Non è crollato però davanti a microfoni e telecamere Luciano Spalletti dando l'annuncio del suo esonero da allenatore dell'Italia . La partita di domani sera contro la Moldavia sarà l'ultima da ct azzurro dopo quasi due anni, con un bilancio complessivo di 11 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, e il suo arrivo nell'estate del 2023 da fresco campione d'Italia con il Napoli dopo l'addio di Roberto Mancini. " Vincere e convincere domani sera sarebbe sicuramente importante per aprire nel miglior modo possibile il ciclo a chi verrà a sostituirmi. Io amo questa maglia, amo questo lavoro, amo i calciatori che ho allenato e domani sera gli chiederò di dimostrare quello che io mi sono sempre aspettato da loro, ovvero di dare il meglio di se stessi, cosa che nella mia gestione non sono riuscito a fare perchè ho visto molti calciatori sotto le loro possibilità", ha detto il tecnico di Certaldo.

Il gesto di Gravina per Spalletti

L'emozione però non è riuscita proprio a controllarla quando sono arrivate le ultime domande dei giornalisti: "Se mi sento tradito da qualcuno? Ma no... ringrazio Gabriele Gravina, Giancarlo Viglione, Marco Brunelli, Mauro Vlahovic, Roberto Coramusi, Emiliano Cozzi, Ginaluigi Buffon...". Poi non è più riuscito a parlare e con gli occhi lucidi si è alzato per abbandonare la conferenza stampa. Al suo seguito, il presidente della Figc Gabriele Gravina, presente in sala insieme allo staff di Spalletti (seduto nelle ultime file della sala). Non ci ha pensato due volte Gravina, che lo ha raggiunto subito per consolarlo e parlargli da solo in privato, mosso dalla stima e dall'affetto reciproco che da sempre ha contraddistinto questa avventura con la maglia dell'Italia.