Diretta Spalletti prima di Italia-Moldavia: segui le parole del ct LIVE

Italia-Moldavia, in programma oggi a Reggio Emilia, sarà l'ultima partita da commissario tecnico della Nazionale per Luciano Spalletti. L'allenatore ha annunciato ieri in conferenza stampa di essere stato sollevato dall'incarico dal presidente federale Gravina. Gli Azzurri sono chiamati a vincere dilagando nel risultato per ripartire al meglio nel proprio gruppo di qualificazione ai Mondiali dopo la sconfitta per 3-0 in Norvegia. Sul Corrieredellosport.it la diretta dell'ultima giornata da ct di Spalletti: aggiornamenti in tempo reale.