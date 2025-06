Lotito sul futuro di Gravina e la crisi dell'Italia: la risposta è una citazione in latino di Cicerone

"Io ho fatto una considerazione non facendo nomi o cognomi, ma dicendo che quando un progetto fallisce più di una volta bisognerebbe farsi delle domande e darsi delle risposte". Così Claudio Lotito , a margine della presentazione del progetto "Lazio Academy" , a Rieti , è tornato sulla crisi dell' Italia replicando al Gabriele Gravina . In merito alle dichiarazioni rese da Lotito dopo la sconfitta per 3-0 della Nazionale in Norvegia , il presidente della Figc aveva parlato di discorsi di basso livello da parte del presidente dei biancocelesti .

Lotito: "Gravina non si pone nella condizione di poter essere messo in discussione"

Lotito ha aggiunto: "Io ho detto che se la Lazio non funziona i tifosi se la prendono con il presidente. Ma con la differenza che il sottoscritto mette i soldi e fa il presidente decidendo le scelte. Lì qualcuno ricopre un ruolo e percepisce emolumenti, quindi deve rispondere alla collettività. Non sta lì perché c'è stato messo da Nostro Signore, ma ne percepisce dei vantaggi di ruolo e di funzione. Il fatto è di non porsi nella condizione di poter essere messo in discussione". Poi una citazione in latino di Cicerone: "Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?".

Lotito: "Sarri? Timoniere esperto e di qualità per la nave Lazio"

Sul ritorno di Sarri in panchina, Lotito ha invece dichiarato: "La prima persona a cui ho pensato di dare il timone per far salpare questa nave, che ha bisogno di un timoniere esperto e di qualità. Gli obiettivi di questa Lazio saranno gli stessi che avevamo anche l'anno scorso. Nella prima parte di campionato aveva dimostrato di poterli perseguire e raggiungere e poi s'è persa, immeritatamente per quelle che erano le potenzialità. Alla fine ha perso tutto".