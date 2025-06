ROMA - L'annuncio, la presentazione e ora la prima uscita ufficiale da nuovo commissario tecnico della Nazionale, in attesa della sua prima panchina nelle qualificazioni ai Mondiali. Rino Gattuso si sta prendendo l'Italia, nella speranza che possa veramente risolvere i problemi di una squadra che non centra un Mondiale dal 2014, anno dell'ultima partecipazione. Il prossimo appuntamento da ct è già in calendario: domenica (22 giugno) Gattuso sarà a Dunajska Streda, in Slovacchia, per assistere al quarto di finale dell'Italia Under 21 di Nunziata contro la Germania. Già, proprio in Slovacchia, dove 25 anni fa a Bratislava si laureò campione d'Europa con gli Azzurrini.