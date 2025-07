Da Totti a Del Piero, Materazzi e Lippi: i campioni dell'Italia ricordano la vittoria del Mondiale 2006

Totti il ricordo con un sorriso: "Io c'ero". Toni: "Che gruppo, che squadra!"

A ruota hanno seguito Lippi praticamente tutti i protagonisti di quell'impresa titantica, valsa il quarto titolo iridato. Francesco Totti ha condiviso una storia con la Coppa del Mondo aggiungendo un ironico: "Io c'ero". Luca Toni ha festaggiato attraverso la pubblicazione di una foto con i suoi compagni di Nazionale dopo la premiazione e ha scritto: "Che gruppo. Family. Campioni del Mondo 2006, che squadra". Vincenzo Iaquinta ha scelto uno scatto alle spalle di Del Piero che bacia la Coppa.

Italia campione del Mondo 2006, il ricordo di Del Piero, Perrotta, Materazzi e Zambrotta

E proprio Del Piero ha ricondiviso, a sua volta, il post celebrativo della Figc in cui è immortalata una sua esultanza e quella di tutta l'Italia qualche istante più tardi rispetto a quando capitan Fabio Cannavaro alzò l'ambito trofeo. Simone Perrotta ha rispolverato il tabellino finale della partita e scelto come sottofondo la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi nel momento in cui Fabio Grosso realizzò il penalty decisivo. Scatenato nei repost Marco Materazzi, in gol quella notte in Germania: il suo colpo di testa su angolo di Andrea Pirlo valse l'1-1 e vanificò il vantaggio su rigore di Zidane. Anche Gianluca Zambrotta e Massimo Oddo hanno rilanciato degli scatti di quella notte magica. Sono passati diciannove anni, eppure sembra ieri.