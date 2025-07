Severini e l'incubo contro l'Inghilterra: "Arbitro, grave e grande errore”

“Non è importante la meta, ma il viaggio”. Questa citazione di Eliot si cuce addosso all’Europeo giocato (alla grande) da Emma Severini, biondissima centrocampista dell’Italia che però è stata protagonista in negativo della semifinale contro l’Inghilterra. A due minuti dalla fine dei tempi regolamentari, quando si sentiva l’odore della finalissima, ha sparato da due passi il pallone contro le mani del portiere Hampton sprecando il potenziale 2-0, poi si è resa autrice dell’intervento che ha portato al rigore che ha permesso alle avversarie di vincere in rimonta ai supplementari per 2-1. Il calcio, a volte, è crudele. Si accanisce su una sola persona, ma non tiene conto del percorso, delle battaglie che Emma ha vinto scalando le gerarchie a centrocampo. Forse non c’è bisogno di prendere dal cassetto dei ricordi il rigore che Baggio ha sparato alle stelle al Mondiale negli Stati Uniti o la traversa che Di Biagio ha fatto tremare durante Francia '98. Sono ferite che sanguinano e fanno parte del gioco. I gol, dal dischetto o in movimento, si festeggiano e si sbagliano.