Gattuso, il tour nei ritiri estivi di Serie A parte dalla Roma: il programma completo

Gattuso, tour nei ritiri delle squadre di Serie A: il programma completo, si parte dalla Roma

Stabilire subito un contatto diretto con le società e i calciatori, in vista dei prossimi impegni ufficiali, validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026, che vedranno l'Italia in campo il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 in Ungheria contro Israele. Questo il primo obiettivo di Gennaro Gattuso, che oggi ha aperto a Trigoria il suo tour nei ritiri estivi delle squadre di Serie A, confrontandosi con la Roma di Gasperini. Domani toccherà alla Fiorentina, mentre domenica l'ex allenatore di Milan e Napoli sarà ospite dell'Inter di Chivu. Lunedì, invece, lo attende la Juventus di Igor Tudor. Il 2 agosto, Gattuso volerà in Sardegna in occasione della prima edizione del "Trofeo Gigi Riva", un grande evento che unisce sport, musica, memoria e comunità, a cui prenderà parte anche il capo delegazione Gianluigi Buffon. Pochi giorni più tardi, mercoledì 13, "Ringhio" sarà a Udine per assistere alla finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham.