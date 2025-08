CAGLIARI - Prosegue il tour dei ritiri delle squadre di Serie A per Gennaro Gattuso, ct dell'Italia che (dopo essere già stato ospite della Roma, in seguito della Juve e poi dell'Inter) nella mattina di oggi (2 agosto) ha fatto visita al Cagliari presso il Crai sport center di Assemini. Un'occasione per incontrare lo staff tecnico e i calciatori rossoblù nella giornata dedicata a chi ha fatto la storia della Nazionale e del Cagliari: questa sera all'Unipol Domus si terrà infatti il primo 'Trofeo Gigi Riva'.