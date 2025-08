Gattuso da Sarri: fissato l'incontro a casa Lazio

ROMA - Ieri a Cagliari, il 6 a casa del Bologna e si lavora per giovedì 7 a Formello. Mancano solo la conferma federale e l’ufficialità. Rino Gattuso ospite di Sarri tra pochi giorni. Prosegue il tour nei ritiri della Serie A del nuovo commissario tecnico dell’Italia. Data la concomitanza dell’amichevole con l’Avellino, non era stato possibile organizzare la visita nelle ore successive alla tappa di Trigoria. Venerdì 8 (nel pomeriggio) la Lazio volerà in Inghilterra per l’amichevole con il Burnley.