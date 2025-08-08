Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gattuso prosegue il suo tour in Serie A: la visita al Sassuolo con Buffon e Bonucci

Il commissario tecnico dell'Italia ritrova Fabio Grosso, con il quale ha trionfato ai Mondiali di Germania 2006
Gattuso prosegue il suo tour in Serie A: la visita al Sassuolo con Buffon e Bonucci
SASSUOLO - Giornata da ricordare al 'Mapei Football Center' , quartier generale del Sassuolo neopromosso in Serie A. Mattinata di incontri speciali all'allenamento mattutino dei neroverdi con il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, che ha fatto visita al centro sportivo del club emiliano, accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci.

Gattuso ritrova Grosso

"Il ct - informa il Sassuolo con una nota - è stato accolto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Francesco Palmieri e dall'allenatore neroverde Fabio Grosso, ex compagno di squadra di Gattuso e Buffon nella storica vittoria del Mondiale 2006 in Germania. Gattuso, che ha ricevuto in omaggio la nuova maglia Home del Sassuolo, ha inoltre assistito alla sessione di allenamento e ha incontrato Berardi e compagni prima della seduta".

Italia, prosegue il 'tour' di Gattuso: i dettagli

In meno di due settimane, Gattuso ha seguito gli allenamenti di Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna e Lazio. In vista dell'inizio del ritiro a Coverciano per la preparazione della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia, in programma a Bergamo il 5 settembre, l'intenso programma delle visite alle squadre di Serie A proseguirà mercoledì 13 agosto, quando il ct farà visita prima al centro sportivo dell'Udinese di mister Runjaic poi di trasferirà al 'Bluenergy Stadium' per la finale di Supercoppa europea tra il Psg campione d'Europa e il Tottenham, vincitore dell'Europa League.

