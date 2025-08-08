Gattuso prosegue il suo tour in Serie A: la visita al Sassuolo con Buffon e Bonucci

SASSUOLO - Giornata da ricordare al ' Mapei Football Center ' , quartier generale del Sassuolo neopromosso in Serie A . Mattinata di incontri speciali all'allenamento mattutino dei neroverdi con il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso , che ha fatto visita al centro sportivo del club emiliano, accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci .

Gattuso ritrova Grosso

"Il ct - informa il Sassuolo con una nota - è stato accolto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Francesco Palmieri e dall'allenatore neroverde Fabio Grosso, ex compagno di squadra di Gattuso e Buffon nella storica vittoria del Mondiale 2006 in Germania. Gattuso, che ha ricevuto in omaggio la nuova maglia Home del Sassuolo, ha inoltre assistito alla sessione di allenamento e ha incontrato Berardi e compagni prima della seduta".