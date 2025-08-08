Gattuso prosegue il suo tour in Serie A: la visita al Sassuolo con Buffon e Bonucci

SASSUOLO - Giornata da ricordare al 'Mapei Football Center' , quartier generale del Sassuolo neopromosso in Serie A. Mattinata di incontri speciali all'allenamento mattutino dei neroverdi con il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, che ha fatto visita al centro sportivo del club emiliano, accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci.
Gattuso ritrova Grosso
"Il ct - informa il Sassuolo con una nota - è stato accolto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Francesco Palmieri e dall'allenatore neroverde Fabio Grosso, ex compagno di squadra di Gattuso e Buffon nella storica vittoria del Mondiale 2006 in Germania. Gattuso, che ha ricevuto in omaggio la nuova maglia Home del Sassuolo, ha inoltre assistito alla sessione di allenamento e ha incontrato Berardi e compagni prima della seduta".
