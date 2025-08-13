Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gravina e la situazione Donnarumma: “Preoccupati, ma resta un pilastro della Nazionale”

Il presidente della Figc parla della Supercoppa Europea a Udine di questa sera e non solo: “Gigio è un ragazzo maturo”
ROMA - Udine oggi diventa il cuore pulsante dello sport europeo. Questa sera il Bluenergy Stadium ospiterà la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, una sfida che promette spettacolo e che richiama l’attenzione di appassionati e media da tutto il mondo.Tutta l’Europa è qui a Udine, un evento importantissimo, una partita straordinaria tra due grandi squadre", ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport. “Il Bluenergy Stadium è un bell’esempio: l’aver colto l’opportunità di organizzare questo trofeo credo sia un premio alla visione e alla progettualità dell’Udinese, una società all’avanguardia che ha investito in uno stadio moderno e sostenibile. L’auspicio è che possa essere un modello che altri possano seguire in ottica 2032”.

Gravina e la situazione Donnarumma

“Situazione Donnarumma? A me dispiace sul piano umano, perché un ragazzo sensibile, e sportivo perché un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio. E' il più importante e forte portiere al mondo. La sfida contro la Norvegia? Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi Gigio è molto importante - ha sottolineato Gravina -. E' entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso. Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni".

 

 

 

