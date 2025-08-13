Gattuso continua il suo tour: visita all'Udinese e poi al 'Friuli' per Psg-Tottenham

UDINE - Continua il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri della Serie A e dopo le visite a Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo, il nuovo commissario tecnico della Nazionale si è recato nel centro sportivo di un'altra squadra che si prepara ad inseguire i propri obiettivi nel prossimo campionato.

Gattuso in visita all'Udinese con Bonucci

Stavolta è toccato all'Udinese, che nella mattinata di oggi (13 agosto) ha ospitato al centro sportivo 'Dino Bruseschi' il ct azzurro che - accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci - è stato accolto dal responsabile dell'area tecnica dei friulani Gokhan Inler e dal responsabile dello scouting Andrea Carnevale, incontrando poi il tecnico Kosta Runjaic e i calciatori bianconeri.

Il ct al 'Friuli' per la sfida di Supercoppa Uefa tra Psg e Tottenham

In serata invece Gattuso e i membri del suo staff saranno in tribuna allo stadio 'Friuli' per assistere alla sfida di Supercoppa Uefa tra Paris Saint-Germain (vincitore dell'ultima Champions) e Tottenham (trionfatore in Europa League). Lo stesso stadio 'Friuli' il 14 ottobre ospiterà anche l'Italia, nel match contro Israele valido per le qualificazioni al Mondiale. Martedì 19 agosto intanto, il ct azzurro e il suo staff saranno a Bergamo per incontrare l'Atalanta.