Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gattuso continua il suo tour: visita all'Udinese e poi al 'Friuli' per Psg-Tottenham

Il nuovo ct della Nazionale, accolto in mattinata nel centro sportivo dei bianconeri, assisterà in serata alla sfida di Supercoppa Uefa: tutti i dettagli
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

UDINE - Continua il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri della Serie A e dopo le visite a Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo, il nuovo commissario tecnico della Nazionale si è recato nel centro sportivo di un'altra squadra che si prepara ad inseguire i propri obiettivi nel prossimo campionato.

Gattuso in visita all'Udinese con Bonucci

Stavolta è toccato all'Udinese, che nella mattinata di oggi (13 agosto) ha ospitato al centro sportivo 'Dino Bruseschi' il ct azzurro che - accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci - è stato accolto dal responsabile dell'area tecnica dei friulani Gokhan Inler e dal responsabile dello scouting Andrea Carnevale, incontrando poi il tecnico Kosta Runjaic e i calciatori bianconeri.

Il ct al 'Friuli' per la sfida di Supercoppa Uefa tra Psg e Tottenham

In serata invece Gattuso e i membri del suo staff saranno in tribuna allo stadio 'Friuli' per assistere alla sfida di Supercoppa Uefa tra Paris Saint-Germain (vincitore dell'ultima Champions) e Tottenham (trionfatore in Europa League). Lo stesso stadio 'Friuli' il 14 ottobre ospiterà anche l'Italia, nel match contro Israele valido per le qualificazioni al Mondiale. Martedì 19 agosto intanto, il ct azzurro e il suo staff saranno a Bergamo per incontrare l'Atalanta.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Gattuso in visita alla LazioGravina sul 'caso' Donnarumma