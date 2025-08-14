Chiellini non dimentica le emozioni azzurre: "La vittoria all'Europeo un ricordo indelebile"

“Sono un ragazzo fortunato, come cantava Jovanotti in una delle mie canzoni preferite”. Così ha parlato ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV' Giorgio Chiellini, ex bandiera della Juve (club con cui ha vinto 9 scudetti e di cui adesso è ‘Director of Football Strategy’) ed ex capitano della Nazionale , raccontando le emozioni e le esperienze della sua lunga avventura azzurra, fatta di 117 presenze e 8 reti e che lo ha portato ad alzare la coppa di Euro 2020 in Inghilterra.

Chiellini e gli inizi con la maglia del Livorno

Chiellini ha ripercorso tutta la carriera, partendo dagli anni nelle giovanili al Livorno: "La passione per il calcio è sbocciata fin da quando ero un bambino. Allo stesso tempo, assecondando i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori, l’altra priorità è stata lo studio, che non ho mai trascurato. E devo dire che, quando mi sono laureato in Economia e Commercio, la gioia vissuta in famiglia è stata più o meno pari a quella provata in occasione di qualche grande successo sportivo".

La scalata per consacrarsi nella Juve e con la Nazionale

"Ho giocato praticamente in tutte le Nazionali giovanili - ha ricordato poi Chiellini - seguendo un percorso formativo fondamentale. Da ragazzo già mi sembrava un sogno vestire le maglie dell’Under 15 o dell’Under 16”. Il debutto nel professionismo avviene nei primi anni Duemila, in C1, con la maglia del Livorno. La stagione 2004-05, l’unica alla Fiorentina, segna l’esordio in Serie A. L’anno seguente si apre la lunghissima esperienza alla Juventus (2005-2022), di cui è attualmente dirigente: assieme alla Nazionale, la squadra della sua vita. "La Juve la considero una sorta di seconda famiglia, Torino è diventata la mia città. A questo club ho dato tanto: ho sacrificato in parte la mia vita privata, ma sono stato ripagato da successi sportivi straordinari e dall’affetto di milioni di tifosi". Un percorso magnifico, vissuto insieme a grandi compagni e affrontando grandi avversari: "L’attaccante più forte che mi sono trovato di fronte? Zlatan Ibrahimovic, con cui ho anche giocato insieme quando è arrivato in Italia: una personalità importante. Il compagno che mi ha insegnato di più è stato Cristiano Ronaldo".