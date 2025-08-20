Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gattuso in visita a Milanello con Buffon e Bonucci: l'incontro con il Milan di Allegri

Il commissario tecnico della Nazionale italiana si è recato nella giornata odierna presso il centro sportivo rossonero: presente anche il vice Luigi Riccio
Prosegue il tour di Gennaro Gattuso e della delegazione dell'Italia per i ritiri della Serie A, a pochi giorni dal via del campionato e dalla prossima sosta dedicata alle nazionali. Nella mattinata odierna, il ct azzurro ha fatto visita al Milan di Massimiliano Allegri, presso il centro sportivo di Milanello, accompagnato da Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon e dal vice Luigi Riccio. Gattuso era uno dei protagonisti a centrocampo nei primi due anni rossoneri di Allegri, vincendo assieme lo Scudetto del 2011 e la Supercoppa Italiana nella stagione successiva.

Gattuso, visita a Milanello: l'incontro con il Milan di Allegri

Attraverso una nota ufficiale sul proprio portale, la Figc ha raccontato la mattinata della delegazione azzurra a Milanello: "È tornato questa mattina a Milanello Gennaro Gattuso, in quel centro sportivo che per tanti anni è stato per lui una sorta di seconda casa". Il commissario tecnico, che nella giornata di ieri si era recato a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta, ha proseguito il suo tour nei ritiri del club visitando quello al quale è più legato, il Milan, squadra di cui è stato una bandiera, vincendo due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per Club, due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Del Milan è stato anche allenatore, dal 2017 al 2019. "Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio (già suo vice ai tempi del Milan) e Leonardo Bonucci (un’annata in maglia rossonera nella stagione 2017/2018), - si legge - il commissario tecnico è stato accolto dal direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Gattuso si è quindi intrattenuto con il tecnico Massimiliano Allegri - suo ex compagno di squadra al Perugia e allenatore al Milan - e ha assistito alla seduta di allenamento per poi salutare i calciatori e i membri dello staff tecnico"

