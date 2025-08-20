Gattuso in visita a Milanello con Buffon e Bonucci: l'incontro con il Milan di Allegri

Prosegue il tour di Gennaro Gattuso e della delegazione dell'Italia per i ritiri della Serie A , a pochi giorni dal via del campionato e dalla prossima sosta dedicata alle nazionali. Nella mattinata odierna, il ct azzurro ha fatto visita al Milan di Massimiliano Allegri, presso il centro sportivo di Milanello , accompagnato da Leonardo Bonucci , Gianluigi Buffon e dal vice Luigi Riccio . Gattuso era uno dei protagonisti a centrocampo nei primi due anni rossoneri di Allegri, vincendo assieme lo Scudetto del 2011 e la Supercoppa Italiana nella stagione successiva.

Gattuso, visita a Milanello: l'incontro con il Milan di Allegri

Attraverso una nota ufficiale sul proprio portale, la Figc ha raccontato la mattinata della delegazione azzurra a Milanello: "È tornato questa mattina a Milanello Gennaro Gattuso, in quel centro sportivo che per tanti anni è stato per lui una sorta di seconda casa". Il commissario tecnico, che nella giornata di ieri si era recato a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta, ha proseguito il suo tour nei ritiri del club visitando quello al quale è più legato, il Milan, squadra di cui è stato una bandiera, vincendo due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per Club, due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Del Milan è stato anche allenatore, dal 2017 al 2019. "Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio (già suo vice ai tempi del Milan) e Leonardo Bonucci (un’annata in maglia rossonera nella stagione 2017/2018), - si legge - il commissario tecnico è stato accolto dal direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Gattuso si è quindi intrattenuto con il tecnico Massimiliano Allegri - suo ex compagno di squadra al Perugia e allenatore al Milan - e ha assistito alla seduta di allenamento per poi salutare i calciatori e i membri dello staff tecnico".