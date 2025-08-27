Smettiamola di piangere: il ct e l’aumento degli stranieri

Se andiamo avanti così tra quattro anni gli stranieri occuperanno il 90% dei posti . Da giorni circolano in rete le foto di Gattuso, Bonucci, Riccio e Buffon in posa con gli allenatori della serie A e io che sono curioso mi chiedo di cosa parlino. Del maltempo in Romagna? Delle spiagge vuote in Toscana dal Forte in giù? Dei dazi? No, dei dazi no.

L’argomento non è certamente il maggiore impiego degli italiani da Nazionale perché gli stessi tecnici che abbracciano calorosamente il ct e i suoi compagni di viaggio sono poi costretti - si fa per dire - a mettere solo strangers on the pitch.

Subito dopo una sconfitta della Nazionale o un’uscita da un Mondiale o un Europeo siamo quelli che si uniscono al pianto degli italiani e fioccano promesse, generosi programmi covercianesi, un pieno di buone intenzioni. Fino al successivo campionato quando scopriamo che rispetto alla prima giornata dello scorso anno la quota stranieri è addirittura aumentata: dal 66,56% dell’agosto 2024 al 68,05 di questo. Le più infedeli sono le squadre impegnate nelle coppe, passate dal 63,84 a quasi il 70% (69,87).

D’ora in avanti proviamo a fare i seri, continuiamo a prenderla in saccoccia ma senza strepitare. Almeno facciamo miglior figura.