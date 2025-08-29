Difesa a quattro, costruzione a tre, Dimarco (o Cambiaso) alla Spinazzola. C’è Locatelli, Chiesa dovrebbe rientrare, forse verrà ripescato Cristante. Il possibile ritorno di tre campioni d’Europa con Mancini e un disegno tattico più offensivo. Richiama l’Italia in stile Wembley. Riecco le ali accanto al centravanti e un terzino trasformato in attaccante aggiunto. Servono i gol, non solo le vittorie, per tentare la rimonta e rimettere in discussione il primato della Norvegia. Gattuso oggi svela la lista, allargando il gruppo rispetto all’ultimo Spalletti. Ventotto nomi e una buona notizia. Anche Tonali, finito ko nel posticipo di Premier tra Newcastle e Liverpool, tra i convocati. La risonanza non ha evidenziato danni. Margini di recupero. Resta il dolore, ma il trauma alla spalla sinistra può essere riassorbito. Il centrocampista del Newcastle ha dato la propria disponibilità. Il ct è in pressing, lo sta sentendo due volte al giorno, spera di poterlo impiegare almeno l’8 settembre a Debrecen con Israele. È un bel segnale in relazione al senso di appartenenza all’azzurro, di cui tanto si è discusso negli ultimi mesi. Gravina e Buffon si aspettano uno scossone . Previste conferme e sorprese, alcuni ballottaggi da risolvere. C’è curiosità per la prima chiamata di Gattuso. Si debutta venerdì 5 a Bergamo con l’Estonia.

La difesa

Tra i pali Donnarumma e Vicario non si discutono. Di Gregorio insidia Meret. Carnesecchi in alternativa. Sulla linea arretrata si annidano i principali interrogativi. Sicuri Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Di Lorenzo, Cambiaso e Dimarco. Probabili Mancini e Gatti. Ci può stare Leoni in attesa di debutto a Liverpool. Coppola, Scalvini, Comuzzo e Baschirotto si giocano un altro posto tra i centrali. Serve un terzino in più: Bellanova, Kayode e Ruggeri in corsa.

Il centrocampo

Se Gattuso privilegerà la forma e il minutaggio attuale, tornerà Cristante, l’altro romanista escluso da Spalletti dopo Euro24. Barella e Locatelli scontati. Ci dovrebbero essere Ricci, Rovella e Frattesi anche se hanno cominciato il campionato di Serie A in panchina. Fagioli e/o Casadei possono entrare. Folorunsho è un outsider. Va considerata una pedina di scorta per Tonali.

L'attacco

Chiesa al centro del villaggio? Fede ha dato segnali in Premier, Gattuso lo aspetta e ci pensa, potrebbe richiamarlo subito. Sarebbe il quarto esterno da 4-3-3 (o da 4-2-3-1) in aggiunta a Politano, Orsolini e Zaccagni. Kean, Scamacca e Raspadori ci sono. Retegui (in bilico) al primo giro si può salvare. Daniel Maldini e Lucca inseguono. La sorpresa può essere Pio Esposito, il centravanti del futuro. I probabili 28 azzurri

PORTIERI : Donnarumma, Vicario, Meret o Di Gregorio.

DIFENSORI : Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Mancini, Gatti, Leoni (uno tra Coppola, Comuzzo, Baschirotto, Scalvini); Di Lorenzo, Cambiaso, Dimarco (uno tra Ruggeri, Bellanova, Kayode)

CENTROCAMPISTI : Locatelli, Barella, Ricci, Rovella, Frattesi, Tonali, Cristante (Fagioli, Casadei).

ATTACCANTI : Politano, Orsolini, Zaccagni, Chiesa, Kean, Scamacca, Raspadori, Retegui o P. Esposito, Maldini o Lucca