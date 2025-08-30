Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Donnarumma tra Psg e City, ma intoccabile in Nazionale: il futuro in 48 ore

Il trasferimento in Inghilterra rimane complicato, a Parigi è destinato alla tribuna. Ma rimane il leader per l’Italia di Gattuso
Donnarumma tra Psg e City, ma intoccabile in Nazionale: il futuro in 48 ore© EPA
Roale
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Il migliore portiere del mondo è ancora senza una porta da difendere. Sembra paradossale, invece è la realtà: Gianluigi Donnarumma non ha ancora trovato una sistemazione dopo la rottura con il Psg, diventata totale alla vigilia della Supercoppa Europea persa dai transalpini contro il Tottenham. Luis Enrique è stato netto: “Mi serve altro”, le tre parole con cui ha scaricato il portierone azzurro. Eppure, dopo venti giorni la vicenda non si è riso

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte