L’Italia di Gattuso è giovane: da Leoni a Pio Esposito, ecco la strategia del ct

«Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all’America». No, quei tre giovanotti non erano dentro un cinema vuoto o seduti in qualche bar, come cantava Eros Ramazzotti a Sanremo nel 1984 . Forse possono essere l’anima della nuova Italia o un pezzo di futuro. Stati Uniti, Messico e Canada: ecco la terra promessa di Gattuso. Un sogno, il Mondiale 2026 . Il ct ha visto sfacciataggine, non paura, nei loro occhi. Così ha deciso di convocarli, senza incertezze o pregiudizi, anche se Giovanni Leoni ha appena 17 presenze in Serie A e deve ancora esordire in Premier, Pio Esposito ha debuttato a San Siro domenica due giorni dopo la convocazione azzurra e Giovanni Fabbian, nominato più volte da Spalletti senza essere chiamato, era fuori dai pronostici.

La leadership

Rino, senza scorciatoie, ha eliminato il dubbio. «Non ho regalato niente a nessuno. Li ho chiamati perché li ritengo pronti». Li ha anche fotografati. «Leoni non ha paura, possiede personalità e velocità notevole. Mi aveva colpito il modo in cui, durante il campionato, aveva tenuto Lukaku e Vlahovic in campo aperto». L’ex centrale del Parma, ora al Liverpool, sta imparando alla scuola di Van Dijk. «Era il mio idolo da bambino. Difensore fenomenale. Ora ho la possibilità di giocarci insieme. Qui a Coverciano sto parlando tanto con Bonucci, mi è sempre piaciuto per la leadership e la capacità di impostare l’azione». Bastoni e Calafiori non si discutono. Gattuso quasi certamente partirà dall’esperienza di Gatti o Mancini per completare la coppia centrale, ma non sarebbe sorprendente l’ingresso in corsa di Leoni. Classe 2006, ha appena 18 anni. Non è mai transitato dall’Under 21. Un anno fa giocava con l’Under 19 e Bollini gli assegnò la fascia di capitano all’esordio tra lo stupore generale.

Un 9 da combattimento

L’ex partner di Reja con Atalanta e Lazio nel marzo 2023 aveva convocato sotto età nella U.19 anche Pio Esposito, esploso al Mondiale per Club con l’Inter, perso da Nunziata per l’Europeo in Slovacchia complice l’infortunio ai playoff con lo Spezia (17 gol in Serie B). Ha compiuto 20 anni a fine giugno e sta bruciando le tappe. È il centravanti del futuro in Nazionale, chissà se troverà spazio con l’Inter. «Non devo sgomitare, ma solo imparare dai più forti del mondo. Di Lautaro mi colpisce la cattiveria in allenamento. Da Thuram vorrei rubare la velocità e il dribbling». L’estate è trascorsa senza incertezze. «Mai pensato di andare in prestito. Chivu mi voleva tenere. L’Inter, dopo l’intera trafila con le giovanili, è un sogno che si realizza». Piace moltissimo a Gattuso per la disponibilità al combattimento e la capacità di legare il gioco. Scamacca è fermo, Pio Esposito è pronto a subentrare con l’Estonia se Retegui o Kean (il vero dubbio davanti) non impatteranno nel modo giusto. Due partite, l’esordio in corsa è sicuro.

Fabbian e il futuro

Fabbian, per la vocazione all’inserimento, è stato chiamato in alternativa a Frattesi. Forse ha meno possibilità di esordire rispetto a Esposito e Leoni, ma dei tre è il meno acerbo (classe 2003) e ha già messo in fila 59 presenze in Serie A oltre alle 7 in Champions. Studia Economia, misuratissimo in conferenza. «L’aspetto fondamentale è l’umiltà. Sono qui per imparare. Un orgoglio indossare la maglia azzurra, in Italia penso ci siano i giovani come all’estero». La differenza è nel vederli giocare e succede sempre meno, altrimenti Calafiori e Leoni (come Udogie e Gnonto) non sarebbero andati in Premier. La Serie A, sul tema legato all’impiego degli stranieri, continua a peggiorare i suoi numeri. Nella seconda giornata di campionato solo 66 italiani sui 220 calciatori scesi in campo come titolari e appena 89 sui 315 utilizzati nei 90 minuti (28,2%). Gattuso risponde con i deb. La stella di Bearzot nel 1978 si accese con Paolo Rossi e Antonio Cabrini. Chissà.