Donnarumma diretta tra Italia, Manchester City e Psg: la conferenza stampa live

Gianluigi Donnarumma è pronto a presentare Italia-Estonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il portiere della Nazionale, che si è appena trasferito dal Psg al Manchester City, avrà modo di raccontare le sensazioni in vista della sfida in programma venerdì 5 settembre (ore 20:45) allo stadio di Bergamo e come ha vissuto le ultime settimane, nel corso delle quali si è consumato il suo addio ai campioni d'Europa in carica: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it.
13:27
Donnarumma, che accoglienza in Nazionale!
Donnarumma, che si è messo alle spalle settimane decisive per definire il suo futuro, è stato accolto alla grande in Nazionale.
13:21
Donnarumma, il saluto ai tifosi del Manchester City
In concomitanza con l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Manchester City, Gianluigi Donnarumma ha rivolto un messaggio di saluto ai suoi nuovi tifosi.
13:16
Donnarumma, quando parla in vista di Italia-Estonia
La conferenza stampa di Gigio Donnarumma in vista di Italia-Estonia è in programma alle 13:50.