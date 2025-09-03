Donnarumma diretta tra Italia, Manchester City e Psg: la conferenza stampa live

Gianluigi Donnarumma è pronto a presentare Italia-Estonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il portiere della Nazionale, che si è appena trasferito dal Psg al Manchester City, avrà modo di raccontare le sensazioni in vista della sfida in programma venerdì 5 settembre (ore 20:45) allo stadio di Bergamo e come ha vissuto le ultime settimane, nel corso delle quali si è consumato il suo addio ai campioni d'Europa in carica: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it.