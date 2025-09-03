Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Donnarumma diretta tra Italia, Manchester City e Psg: la conferenza stampa live

Il portiere della Nazionale presenta la sfida contro l'Estonia, valida per la qualificazione ai Mondiali: aggiornamenti in tempo reale
Donnarumma diretta tra Italia, Manchester City e Psg: la conferenza stampa live © ANSA
Gianluigi Donnarumma è pronto a presentare Italia-Estonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il portiere della Nazionale, che si è appena trasferito dal Psg al Manchester City, avrà modo di raccontare le sensazioni in vista della sfida in programma venerdì 5 settembre (ore 20:45) allo stadio di Bergamo e come ha vissuto le ultime settimane, nel corso delle quali si è consumato il suo addio ai campioni d'Europa in carica: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it.

13:27

Donnarumma, che accoglienza in Nazionale!

Donnarumma, che si è messo alle spalle settimane decisive per definire il suo futuro, è stato accolto alla grande in Nazionale. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

13:21

Donnarumma, il saluto ai tifosi del Manchester City

In concomitanza con l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Manchester City, Gianluigi Donnarumma ha rivolto un messaggio di saluto ai suoi nuovi tifosi. LEGGI TUTTO

13:16

Donnarumma, quando parla in vista di Italia-Estonia

La conferenza stampa di Gigio Donnarumma in vista di Italia-Estonia è in programma alle 13:50.

Coverciano, Firenze

