L'Italia, l'Estonia, Rino e il Mondiale: più semplice di così

Alla vigilia dell’esordio mondiale dell’Italia di Gattuso la prima buona notizia è questa: il portiere della Nazionale ha finalmente trovato squadra. È una battuta, ma descrive assai bene il momento del nostro calcio.

La seconda, meno significativa, è il linguaggio portato dal nuovo ct: comprensibile, depurato da tatticismi e riferimenti alti, totalmente aboliti i contorsionismi dialettici di Spalletti. Che come allenatore stimo da morire, considerandolo superiore allo stesso Gattuso e a tantissimi altri suoi colleghi, ma che come comunicatore giocava spesso una partita non sua.

"Carico a molla", Gattuso ha parlato di coraggio, veemenza, di un calcio attuale che non permette più tanti voli, avendo investito sui duelli. "Gli avversari ti vengono a prendere, sono partite piene di uno contro uno".

Ha anche ammesso che non gli riesce poi così difficile fare le convocazioni, smontando tutte le teorie sul nostro imbarbarimento tecnico: "M’è toccato lasciare a casa Ricci, Cristante e Buongiorno che fanno parte del progetto". Ha dimenticato Chiesa: sarà stata l’emozione.

Avendo noi conosciuto il peggio, a Rino non chiediamo il bel gioco, particolari brillantezze, dimostrazioni di superiorità anche sull’Estonia. Ci basta andare al Mondiale. In un modo o nell’altro. Semplicemente.