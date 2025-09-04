Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'Italia, l'Estonia, Rino e il Mondiale: più semplice di così

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio sul momento degli azzurri
© ANSA
Ivan Zazzaroni
2 min
Alla vigilia dell’esordio mondiale dell’Italia di Gattuso la prima buona notizia è questa: il portiere della Nazionale ha finalmente trovato squadra. È una battuta, ma descrive assai bene il momento del nostro calcio.
La seconda, meno significativa, è il linguaggio portato dal nuovo ct: comprensibile, depurato da tatticismi e riferimenti alti, totalmente aboliti i contorsionismi dialettici di Spalletti. Che come allenatore stimo da morire, considerandolo superiore allo stesso Gattuso e a tantissimi altri suoi colleghi, ma che come comunicatore giocava spesso una partita non sua.
"Carico a molla", Gattuso ha parlato di coraggio, veemenza, di un calcio attuale che non permette più tanti voli, avendo investito sui duelli. "Gli avversari ti vengono a prendere, sono partite piene di uno contro uno".
Ha anche ammesso che non gli riesce poi così difficile fare le convocazioni, smontando tutte le teorie sul nostro imbarbarimento tecnico: "M’è toccato lasciare a casa Ricci, Cristante e Buongiorno che fanno parte del progetto". Ha dimenticato Chiesa: sarà stata l’emozione.
Avendo noi conosciuto il peggio, a Rino non chiediamo il bel gioco, particolari brillantezze, dimostrazioni di superiorità anche sull’Estonia. Ci basta andare al Mondiale. In un modo o nell’altro. Semplicemente.

