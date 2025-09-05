Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia, Gattuso e la battuta rivolta a Barella: "Buon appetito"

Il ct della Nazionale scherza con il centrocampista dell'Inter al termine della conferenza stampa
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Clima disteso nel quartier generale azzurro. Al termine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida con l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo, c'è stato un simpatico siparietto che ha visto protagonisti Nicolò Barella e il ct Gattuso.

Gattuso, la battuta a Barella

Dopo l'ultima domanda rivolta da un cronista al centrocampista dell'Inter, quest'ultimo si è alzato e dopo aver salutato Gattuso, si apprestava a lasciare la sala stampa. Il ct, dopo aver visto l'orologio ed essersi accorto dell'orario, lo ha congedato augurandogli: "Buon appetito".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

