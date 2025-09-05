Italia, Gattuso e la battuta rivolta a Barella: "Buon appetito"

Clima disteso nel quartier generale azzurro. Al termine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida con l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo, c'è stato un simpatico siparietto che ha visto protagonisti Nicolò Barella e il ct Gattuso .

Gattuso, la battuta a Barella

Dopo l'ultima domanda rivolta da un cronista al centrocampista dell'Inter, quest'ultimo si è alzato e dopo aver salutato Gattuso, si apprestava a lasciare la sala stampa. Il ct, dopo aver visto l'orologio ed essersi accorto dell'orario, lo ha congedato augurandogli: "Buon appetito".