Gattuso arringa la folla e l'Italia va: 5-0 all'Estonia, per il Mondiale siamo ancora in corsa

Nel momento in cui l'Italia, dopo aver creato tanto ed essersi divorata più volte il vantaggio, finalmente sblocca la partita con Moise Kean, la prima cosa che fa Gennaro Gattuso è chiamare a sé Bastoni e Calafiori per dare indicazioni. Poi, però, esulta anche lui. E si gira verso il pubblico di Bergamo chiedendo ai tifosi (quasi 23mila) di spingere ancora. Perché se c'è una cosa di cui l'Italia, la sua Italia, ha bisogno, è proprio questa: incitamento. E allora, buona la prima per Gattuso e i suoi ragazzi. L'Italia batte l'Estonia 5-0 con le reti, tutte nella ripresa, del bomber della Fiorentina, di Retegui (2), di Raspadori, appena entrato dalla panchina, e Bastoni. È vero che Israele, contemporaneamente, batte la Moldova e quindi lunedì ci sarà bisogno di portare a casa i tre punti (possibilmente con più gol), ma intanto l'Italia è ancora in piena corsa per il Mondiale americano . E questa, in fondo, è l'unica cosa che conta.

Italia, dal telefonino al palo

Il resto è tutto cronaca, racconto, speranza. Si parte con Gattuso che canta l'inno come non si vedeva da un po' e l'arbitro che sospende per qualche istante la partita perché un addetto ai tabelloni aveva perso uno smartphone in campo. Qualcuno ride, non il ct: bisogna concentrarsi e pure in fretta. La sua Italia, che di fronte ha l'Estonia, parte forte e pressa, Donnarumma si limita ad osservare anche se in difesa qualche brivido di troppo c'è. Dettagli che andranno corretti, quando di fronte ci sarà Haaland. In attacco però l'Italia macina, a centrocampo Tonali e Barella dettano i ritmi, Politano e Zaccagni creano tanto, Kean e Retegui però faticano a concretizzare. Il portiere dell'Estonia, Hein, è il migliore in campo, Politano sfiora il palo e anche un gol di testa, ma il pallone di entrare non ne vuole sapere.

Italia, la goleada contro l'Estonia

Nel secondo tempo tutto cambia. O meglio, non cambia il gioco dell'Italia, che continua ad essere costante, ma cambia la freddezza sottoporta. Arrivano cinque gol (e un altro palo, di Kean): il primo è del - bravissimo - bomber della Fiorentina che al 58' sfutta un colpo di tacco di Retegui e deve praticamente appoggiare a porta vuota. Poi tocca proprio all'ex Atalanta: bella combinazione con Raspadori e palla all'angolino. Il neo attaccante dell'Atletico Madrid è in forma e si vede: segna il 3-0 di testa e, soprattutto, in campo è una mina vagante. Il 4-0 lo segna ancora Retegui, di testa sul primo palo, mentre il pokerissimo è di Bastoni, uno dei figli del settore giovanile dell'Atalanta. Finisce così, con Gattuso acclamato dal pubblico e i giocatori sorridenti come non si vedeva da un po'. Felici, ma con stile. Giorgio Armani, ricordato prima dell'inizio, avrebbe apprezzato.