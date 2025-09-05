Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Finalmente un'Italia di 11 Ringhio. Gattuso, formidabile iniezione di adrenalina

Cinque gol in 34' e 34 tiri in porta. Bum Bum Retegui, Kean, Raspadori e Bastoni: Estonia travolta
Xavier Jacobelli
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Finalmente. Finalmente un'Italia di 11 Ringhio, una squadra che corre e lotta, attacca e non cincischia, tira 34 volte in porta e segna 5 gol in 34 minuti della ripresa avendone meritati altri già nel primo tempo. Tant'è vero che, se la goleada al

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte