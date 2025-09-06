Clamoroso durante Italia-Estonia, spunta un telefono in campo: la reazione di Gattuso è virale

L'esordio di Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell'Italia è iniziata nel migliore dei modi: gli Azzurri a Bergamo si sono imposti sull'Estonia con un netto 5-0 . E pensare che la partita è iniziata con un... telefono in campo. Il direttore di gara è stato costretto a interrompere la partita dopo appena due minuti per la presenza di uno smartphone sul terreno di gioco.

Smartphone in campo durante Italia-Estonia. Gattuso: "Non me ne sono accorto"

Il mister dello smartphone è stato svelato a inizio della ripresa. Questo era di proprietà di un addetto ai lavori che si occupava della gestione dell'arco della UEFA, utilizzato nel momento dell'ingresso in campo. Al termine della partita Gattuso ha parlato in conferenza narrando di come ha vissuto l'accaduto: "Non me ne sono accorto, lo giuro. Ero in trance agonistica. Pensavo che stessero vedendo il VAR".