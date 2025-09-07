Israele-Italia, arbitra lo sloveno Vincic: sei precedenti con gli azzurri

Sono state rese ufficialmente note le designazioni arbitrali per le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 , in programma lunedì 8 settembre . Tra queste anche Israele-Italia , che sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic . Sei i precedenti con il fischietto classe '79.

Israele-Italia, arbitra lo sloveno Vincic: i precedenti

Slavko Vincic, designato per il quarto impegno degli azzurri in queste qualificazioni, sarà coadiuvato a Debrecen dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto ufficiale David Šmajc, mentre in sala var agiranno il tedesco Christian Dingert e il connazionale Sascha Stegemann. Per Vincic, l'ultimo precedente con l'Italia risale a novembre 2024, quando l'Italia perse 3-1 a San Siro contro la Francia di Deschamps in Nations League. Sempre lo scorso anno, il ko di misura con la Spagna a Gelsenkirchen, ad Euro 2024, con Gigio Donnarumma autore di una serie di parate straordinarie. In totale, il bilancio della Nazionale con Vincic recita tre vittorie e tre sconfitte, con l'ultimo successo azzurro datato 2 luglio 2021, in occasione del 2-1 rifilato dall'Italia di Mancini al Belgio a Monaco di Baviera. Barella e Insigne i marcatori.