Altro che muscoli, l’Italia di Gattuso regala gioco e gol. E quella tentazione con Israele…

C’era una volta Ringhio. Etichettato come un allenatore che puntava tutto sulla grinta, che parlava di “cuore”, passione e fame. Un luogo comune rimasto appiccicato a Gattuso fino ad oggi, tanto che, quando gli è stata affidata la panchina della Nazionale, la prima cosa che gli si chiedeva era di far sì che i giocatori ritrovassero l’attaccamento alla maglia. Non che quelle elencate siano caratteristiche negative, anzi; ma erano e sono limitanti nel descr