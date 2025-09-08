Israele-Italia, i convocati di Gattuso e i giocatori che andranno in tribuna

© LAPRESSE
Stasera si giocherà Israele-Italia, match valido per il girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara: quattro giocatori resteranno in tribuna.
Israele-Italia, quattro azzurri in tribuna
Non saranno nemmeno in panchina, infatti, Carnesecchi, Leoni, Fabbian e Zaccagni. Quest'ultimo, titolare contro l'Estonia, non è al meglio fisicamente.
Italia, i convocati di Gattuso per Israele
Di seguito la lista completa dei convocati.
PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario;
DIFENSORI: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini;
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella;
ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, P. Esposito, D. Maldini.