Israele-Italia, i convocati di Gattuso e i giocatori che andranno in tribuna

La lista dei giocatori che prenderanno parte alla partita in Ungheria
Israele-Italia, i convocati di Gattuso e i giocatori che andranno in tribuna© LAPRESSE
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Stasera si giocherà Israele-Italia, match valido per il girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara: quattro giocatori resteranno in tribuna.

Israele-Italia, quattro azzurri in tribuna

Non saranno nemmeno in panchina, infatti, Carnesecchi, Leoni, Fabbian e Zaccagni. Quest'ultimo, titolare contro l'Estonia, non è al meglio fisicamente.

Italia, i convocati di Gattuso per Israele

Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario;
DIFENSORI: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini;
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella;
ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, P. Esposito, D. Maldini.

 

 

 

Tutte le news di Italia

