Gattuso sfinito: "C'era da morire oggi, siamo dei pazzi. Godiamocela, ma dobbiamo migliorare"

Le dichiarazioni del commissario tecnico dopo la vittoria per 5-4 contro Israele
Gattuso sfinito: "C'era da morire oggi, siamo dei pazzi. Godiamocela, ma dobbiamo migliorare"
3 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai dopo una partita pazza contro Israele: gli Azzurri, infatti, sono riusciti a vincere 5-4 per il rotto della cuffia. Questo il commento dell'allenatore: "C'era da morire oggi. Ci hanno sorpreso un po' oggi, venivamo sui riferimenti uomo su uom, ma quando sviluppavamo con i due attaccanti li mettevano sempre in difficoltà. Oggi la gamba non era brillantissima, ci sta, la seconda partita è sempre così e dobbiamo migliorare. Ci teniamo la vittoria, per noi era fondamentale, ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi, ma siamo troppo fragili e concediamo gol troppo facilmente. Ma questo è un problema mio, non dei ragazzi. Veniamo da un calcio sui riferimenti, se vogliamo giocare di reparto qualcosa dobbiamo migliorare".

"A ogni schiaffone preso..."

"Ogni schiaffone che abbiamo preso - ha proseguito Gattuso - abbiamo avuto la forza di reagire, è un dato di fatto. Ma è innegabile che non si possono concedere gol facili come oggi. Non è una critica ai miei giocatori, è una roba mia che dobbiamo migliorare con lo staff". Infine: "Anche se non è stata una grandissima giornata, c'è stata cuore e voglia di reagire. Abbiamo già qualcosa su cui lavorare. Poi un po' di esperienza in più non fa male. Adesso godiamocela, sono stati 8 giorni incredibili, grandi complimenti ai ragazzi. Ma se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare e lo sappiamo".

Le parole di Politano

Queste, invece, le parole di Politano nel post partita: "Partita follissima, mamma mia. Partita incredibile, è successo di tutto, però siamo contenti di essere riusciti a portare a casa il risultato. Il gol? A parte il gol, sono contentissimo per questo e per le due partite, per come le abbiamo affrontate. Dobbiamo continuare così. Il cuore del gruppo? Era importante l’atteggiamento, perché con il mister è poco che ci lavoriamo. C’è tanto da lavorare soprattutto in fase difensiva, perché abbiamo preso troppi gol. Però non abbiamo mollato fino alla fine e siamo riusciti a vincere".

 

 

 

 

