La moviola di Israele-Italia, bene Vincic: giusto annullare il gol sullo 0-0

Israele-Italia 4-5
Vincic 6,5
Al 4' del primo tempo subito un episodio: Vincic annulla il gol di Israele nato su azione di calcio d'angolo. L'arbitro vede e punisce il movimento di Lemkin che con il braccio, dentro l'area piccola, va a disturbare e ostacolare l'intervento di Donnarumma che poi con i pugni devia il pallone nella propria rete. È una decisione di campo su cui il Var Dingert non deve intervenire. Quel tipo di fischio in campo non è smentibile e infatti dopo il silent check arriva la conferma del calcio di punizione in favore dell'Italia.
Israele protesta, no rigore
Al 12' pt c'è invece una situazione su cui Vincic lascia giustamente proseguire il gioco. Israele reclama un calcio di rigore dopo il contatto tra Donnarumma ed Eliel Peretz. Sul retropassaggio di Barella il portiere azzurro è costretto ad avventarsi sul pallone ed interviene in chiaro anticipo senza nessun extra movimento contro l'avversario, anche se poi c'è un contatto. Non è mai fallo.
Gol ok
Regolari tutti i gol segnati. Sul momentaneo 1-1 segnato da Kean c'è stata da verificare la posizione di Retegui sul lancio di Barella. Tutto ok: era tenuto in gioco da Shlomo. Buona anche la posizione di Raspadori sul 2-4.
VAR: Dingert 6,5
Conferma correttamente le scelte di campo.
Israele-Italia 4-5
Vincic 6,5
Al 4' del primo tempo subito un episodio: Vincic annulla il gol di Israele nato su azione di calcio d'angolo. L'arbitro vede e punisce il movimento di Lemkin che con il braccio, dentro l'area piccola, va a disturbare e ostacolare l'intervento di Donnarumma che poi con i pugni devia il pallone nella propria rete. È una decisione di campo su cui il Var Dingert non deve intervenire. Quel tipo di fischio in campo non è smentibile e infatti dopo il silent check arriva la conferma del calcio di punizione in favore dell'Italia.
Israele protesta, no rigore
Al 12' pt c'è invece una situazione su cui Vincic lascia giustamente proseguire il gioco. Israele reclama un calcio di rigore dopo il contatto tra Donnarumma ed Eliel Peretz. Sul retropassaggio di Barella il portiere azzurro è costretto ad avventarsi sul pallone ed interviene in chiaro anticipo senza nessun extra movimento contro l'avversario, anche se poi c'è un contatto. Non è mai fallo.