La moviola di Israele-Italia, bene Vincic: giusto annullare il gol sullo 0-0

Vincic 6,5

Al 4' del primo tempo subito un episodio: Vincic annulla il gol di Israele nato su azione di calcio d'angolo. L'arbitro vede e punisce il movimento di Lemkin che con il braccio, dentro l'area piccola, va a disturbare e ostacolare l'intervento di Donnarumma che poi con i pugni devia il pallone nella propria rete. È una decisione di campo su cui il Var Dingert non deve intervenire. Quel tipo di fischio in campo non è smentibile e infatti dopo il silent check arriva la conferma del calcio di punizione in favore dell'Italia.