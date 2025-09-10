Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dalle grandi sfide alle rincorse mondiali: quanto si è allontanata l’Italia dalle Nazionali top

Inghilterra, Spagna, Francia, ma anche Argentina e Brasile: una volta puntavamo a batterle, oggi non sappiamo se le affronteremo
Dalle grandi sfide alle rincorse mondiali: quanto si è allontanata l’Italia dalle Nazionali top© LAPRESSE
Roale
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dieci gol in due partite, eppure i Mondiali sono ancora così maledettamente lontani. La partita con Israele si è tramutata in un bagno di umiltà per gli Azzurri, che hanno sì mostrato grande spirito per rispondere colpo su colpo, ma anche tante fragilità e limiti ben precisi. Poi, a mortificare ancora di più l’obiettivo primo posto, ecco gli undici gol della Norvegia contro la Moldavia. Insomma, un ritorno alla realtà dopo la “sborn

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte