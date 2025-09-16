Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gattuso fa visita a Vieira: il ct azzurro ospite del Genoa

Dopo il debutto con le vittorie su Estonia e Israele, il tecnico della Nazionale riparte con il tour delle squadre di Serie A in compagnia di Bonucci e Riccio
Gattuso fa visita a Vieira: il ct azzurro ospite del Genoa
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo il debutto vincente con il doppio successo su Estonia e Israele, che tiene comunque in corsa l'Italia per la qualificazione al Mondiale 2026, e in attesa dei prossimi decisivi impegni a Tallin, l'11 ottobre, e a Udine, il 14, è ripartito il tour del ct Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A. Nuova tappa Genova, sponda rossoblù.

Gattuso, Bonucci e Riccio al Signorini con Vieira

All'indomani del beffardo pari del Genoa con il Como, le porte del Centro Sportivo Signorini si sono aperte per accogliere il commissario tecnico ed i suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. A fare gli onori di casa, il consigliere di amministrazione del club Razvan Rat, il direttore operativo Flavio Ricciardella, il direttore sportivo Marco Ottolini, il segretario generale Diodato Abagnara, il segretario sportivo Pantaleo Longo e i club manager Marco Rossi, ex compagno di squadra proprio di Gattuso ai tempi della Salernitana. Dopo aver pranzato con il tecnico Patrick Vieira e con il suo staff, il commissario tecnico ha quindi incontrato i calciatori rossoblù per poi assistere alla seduta di allenamento.

