Italia Under 20, i convocati di Nunziata per il Mondiale

Sono ufficiali i ventuno giocatori convocati dal commissario tecnico dell'Italia u-20 Carmine Nunziata per il Mondiale di categoria. La competizione è in programma dal 27 settembre al 19 ottobre e si svolgerà in Cile. Gli azzurrini, vicecampioni in carica, sfideranno l'Australia, Cuba e Argentina nel corso della fase a gironi del Mondiale.
Da Natali a Liberali: i convocati
Il più giovane dei convocati di Nunziata è Andrea Natali, classe 2008 dell'AZ Alkmaar in prestito dal Bayer Leverkusen. Spiccano quindi Emanuel del Real Madrid, Felipe Jack dello Spezia in prestito dl Como e Mattia Liberali del Catanzaro. L'elenco completo.
PORTIERI: Nunziante (Udinese), Seghetti (Livorno), Siviero (Torino)
DIFENSORI: Amey (Pianese), Cama (Roma), Corradi (Trento), Emanuel (Real Madrid), Jack (Spezia), Idele (Atalanta) Natali (AZ Alkmaar)
CENTROCAMPISTI: Berretta (Giana Erminio), Mannini (Juve Stabia), Riccio (Atalanta), Sala (Milan), Sardo (Monza)
ATTACCANTI: Idrissou (Inter), Konatè (Empoli), Liberali (Catanzaro), Mosconi (Inter), Okoro (Juventus), Romano (Genoa).