Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia Under 20, i convocati di Nunziata per il Mondiale

La competizione è in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Tra i convocati Liberali e il 2008 Andrea Natali
Italia Under 20, i convocati di Nunziata per il Mondiale© LaPresse
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Sono ufficiali i ventuno giocatori convocati dal commissario tecnico dell'Italia u-20 Carmine Nunziata per il Mondiale di categoria. La competizione è in programma dal 27 settembre al 19 ottobre e si svolgerà in Cile. Gli azzurrini, vicecampioni in carica, sfideranno l'Australia, Cuba e Argentina nel corso della fase a gironi del Mondiale.

Da Natali a Liberali: i convocati 

Il più giovane dei convocati di Nunziata è Andrea Natali, classe 2008 dell'AZ Alkmaar in prestito dal Bayer Leverkusen. Spiccano quindi Emanuel del Real Madrid, Felipe Jack dello Spezia in prestito dl Como e Mattia Liberali del Catanzaro. L'elenco completo.

PORTIERI: Nunziante (Udinese), Seghetti (Livorno), Siviero (Torino)

DIFENSORI: Amey (Pianese), Cama (Roma), Corradi (Trento), Emanuel (Real Madrid), Jack (Spezia), Idele (Atalanta) Natali (AZ Alkmaar)

CENTROCAMPISTI: Berretta (Giana Erminio), Mannini (Juve Stabia), Riccio (Atalanta), Sala (Milan), Sardo (Monza)

ATTACCANTI: Idrissou (Inter), Konatè (Empoli), Liberali (Catanzaro), Mosconi (Inter), Okoro (Juventus), Romano (Genoa).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Under 21 a punteggio pienoItalia e il dilemma di Gattuso