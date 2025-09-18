Italia Under 20, i convocati di Nunziata per il Mondiale

Sono ufficiali i ventuno giocatori convocati dal commissario tecnico dell'Italia u-20 Carmine Nunziata per il Mondiale di categoria. La competizione è in programma dal 27 settembre al 19 ottobre e si svolgerà in Cile. Gli azzurrini, vicecampioni in carica, sfideranno l'Australia, Cuba e Argentina nel corso della fase a gironi del Mondiale.