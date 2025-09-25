Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Crac Leoni, stop Buongiorno: un guaio anche per Gattuso. Per fortuna c’è Mancini

Due centrali infortunati sono un problema anche per la Nazionale. Ma il romanista è in grande spolvero
Crac Leoni, stop Buongiorno: un guaio anche per Gattuso. Per fortuna c'è Mancini
1 min
Italia

Italia

In poche ore, due difensori centrali italiani si sono fermati per infortunio. Uno decisamente più grave dell’altro, visto che Giovanni Leoni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Ma è sfortunato anche Alessandro Buongiorno, che ha invece subito una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un nuovo stop in una carriera che, seppur il difensore del Napoli abbia appena 26 anni, è costellata di co

