Spalletti: "L'Italia mi martella in testa, sono nella fase del dolore acuto"

Nazionale, le parole dell’ex ct Spalletti

L’ex commissario tecnico Luciano Spalletti è tornato a parlare a margine della presentazione della propria biografia al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo. ”In questo momento l'Italia mi martella forte in testa - ha ammesso il tecnico toscano - non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. Però mi riconosco l'impegno totale che ci ho messo. Ora devo lasciare passare del tempo, siamo nella fase del dolore acuto, arriveranno momenti migliori".