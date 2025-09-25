Spalletti: "L'Italia mi martella in testa, sono nella fase del dolore acuto"

AREZZO - A poco più di tre mesi dall’addio alla Nazionale, Luciano Spalletti continua a pensare alla propria avventura azzurra, tanto passionale quanto deludente per i risultati ottenuti. La pensante sconfitta rimediata a giugno contro la Norvegia ha messo fine al suo percorso sulla panchina della Nazionale, la sua ultima partita alla guida degli azzurri con la Moldavia è stato un atto dovuto, nonostante un esonero già comunicato da parte del presidente federale Gabriele Gravina.
Nazionale, le parole dell’ex ct Spalletti
L’ex commissario tecnico Luciano Spalletti è tornato a parlare a margine della presentazione della propria biografia al Festival del Calcio Italiano ad Arezzo. ”In questo momento l'Italia mi martella forte in testa - ha ammesso il tecnico toscano - non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. Però mi riconosco l'impegno totale che ci ho messo. Ora devo lasciare passare del tempo, siamo nella fase del dolore acuto, arriveranno momenti migliori".