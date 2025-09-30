Convocati Italia, le scelte di Gattuso: Cristante favorito su Ricci. Tutte le ipotesi

Locatelli, di nuovo al centro della Juve, si riprende anche l’Italia. È l’unico regista di Gattuso, costretto a scegliere un altro play per sostituire Rovella, fermo a causa della pubalgia. Cristante è in vantaggio su Ricci. Gatti e Cambiaso gli altri due bianconeri sicuri di entrare tra i convocati per il prossimo giro di qualificazioni mondiali con Estonia (sabato 11 a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). Per ora si gioca, salvo disposizioni contrarie di Uefa e Fifa relative al conflitto con Gaza. Venerdì la lista. Il ct aspetta le coppe. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella. Locatelli parte titolare nel centrocampo allestito con Barella e Tonali. La crescita esponenziale della Roma potrebbe spingere verso l’azzurro Bryan Cristante, mai più chiamato da Spalletti dopo l’Europeo 2024. È un punto fermo con Gasperini, gioca con continuità, sembra favorito nel ballottaggio con Ricci, chiuso da Modric al Milan. È ancora presto, invece, per Pellegrini, ma Gattuso lo aspetta. Già a novembre, se dovesse confermarsi e crescere di condizione, Lorenzo potrebbe essere richiamato.