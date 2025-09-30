Convocati Italia, le scelte di Gattuso: Cristante favorito su Ricci. Tutte le ipotesi

Locatelli, di nuovo al centro della Juve, si riprende anche l’Italia. È l’unico regista di Gattuso, costretto a scegliere un altro play per sostituire Rovella, fermo a causa della pubalgia. Cristante è in vantaggio su Ricci. Gatti e Cambiaso gli altri due bianconeri sicuri di entrare tra i convocati per il prossimo giro di qualificazioni mondiali con Estonia (sabato 11 a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). Per ora si gioca, salvo disposizioni contrarie di Uefa e Fifa relative al conflitto con Gaza. Venerdì la lista. Il ct aspetta le coppe. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella. Locatelli parte titolare nel centrocampo allestito con Barella e Tonali. La crescita esponenziale della Roma potrebbe spingere verso l’azzurro Bryan Cristante, mai più chiamato da Spalletti dopo l’Europeo 2024. È un punto fermo con Gasperini, gioca con continuità, sembra favorito nel ballottaggio con Ricci, chiuso da Modric al Milan. È ancora presto, invece, per Pellegrini, ma Gattuso lo aspetta. Già a novembre, se dovesse confermarsi e crescere di condizione, Lorenzo potrebbe essere richiamato.
Italia, Gattuso prova la difesa a tre
Rispetto a settembre verrà in larga parte confermato lo stesso gruppo: 25 o 26 convocati, non 28. Avanti con Kean e Retegui, il problema vero è in difesa. Per l’occasione può tornare il milanista Gabbia. Coppola gioca poco nel Brighton, Scalvini fermo, Comuzzo e Marianucci fanno parte dell’U.21. Occhio all’assetto tattico. Si può giocare a quattro e non si esclude il ritorno alla difesa a tre, sfruttando il lavoro di Politano a destra, come accade nel Napoli. Gattuso pensa al modulo ibrido. Cambiaso e Dimarco sono in forma. Le ultime riflessioni riguarderanno l’inserimento di un altro esterno. Piace Palestra (Under 21) e Udogie è tornato giocare con il Tottenham. Maldini, più di Zaccagni, potrebbe restare fuori.
Italia, i probabili convocati
Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Palestra (Cagliari) o Udogie (Tottenham).
Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).
Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio) o Maldini (Atalanta)