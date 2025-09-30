Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Convocati Italia, le scelte di Gattuso: Cristante favorito su Ricci. Tutte le ipotesi

Pronta la difesa a tre nel nuovo modulo ibrido in versione Napoli: Gabbia richiamato. Il centrocampista giallorosso gioca con continuità, ancora presto per Pellegrini
Fabrizio Patania
3 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Locatelli, di nuovo al centro della Juve, si riprende anche l’Italia. È l’unico regista di Gattuso, costretto a scegliere un altro play per sostituire Rovella, fermo a causa della pubalgia. Cristante è in vantaggio su Ricci. Gatti e Cambiaso gli altri due bianconeri sicuri di entrare tra i convocati per il prossimo giro di qualificazioni mondiali con Estonia (sabato 11 a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). Per ora si gioca, salvo disposizioni contrarie di Uefa e Fifa relative al conflitto con Gaza. Venerdì la lista. Il ct aspetta le coppe. Ha perso Buongiorno (stop muscolare), Leoni (grave incidente al ginocchio) e Rovella. Locatelli parte titolare nel centrocampo allestito con Barella e Tonali. La crescita esponenziale della Roma potrebbe spingere verso l’azzurro Bryan Cristante, mai più chiamato da Spalletti dopo l’Europeo 2024. È un punto fermo con Gasperini, gioca con continuità, sembra favorito nel ballottaggio con Ricci, chiuso da Modric al Milan. È ancora presto, invece, per Pellegrini, ma Gattuso lo aspetta. Già a novembre, se dovesse confermarsi e crescere di condizione, Lorenzo potrebbe essere richiamato. 

Italia, Gattuso prova la difesa a tre

Rispetto a settembre verrà in larga parte confermato lo stesso gruppo: 25 o 26 convocati, non 28. Avanti con Kean e Retegui, il problema vero è in difesa. Per l’occasione può tornare il milanista Gabbia. Coppola gioca poco nel Brighton, Scalvini fermo, Comuzzo e Marianucci fanno parte dell’U.21. Occhio all’assetto tattico. Si può giocare a quattro e non si esclude il ritorno alla difesa a tre, sfruttando il lavoro di Politano a destra, come accade nel Napoli. Gattuso pensa al modulo ibrido. Cambiaso e Dimarco sono in forma. Le ultime riflessioni riguarderanno l’inserimento di un altro esterno. Piace Palestra (Under 21) e Udogie è tornato giocare con il Tottenham. Maldini, più di Zaccagni, potrebbe restare fuori. 

Italia, i probabili convocati

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Palestra (Cagliari) o Udogie (Tottenham).
Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).
Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio) o Maldini (Atalanta)  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Un guaio per GattusoItalia esagerata