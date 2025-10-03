Sciopero per Gaza, il corteo a Coverciano: “Non giocate Italia-Israele”

Un corteo di protesta a sostegno della Palestina e in concomitanza con lo sciopero Usb ha raggiunto oggi il Centro tecnico della Figc a Coverciano , a Firenze. I manifestanti hanno deciso di non fermarsi a Campo di Marte, come previsto dal percorso iniziale, e hanno proseguito fino a pochi passi dal centro dove si allena la Nazionale italiana.

Corteo di protesta pro-Palestina a Coverciano

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno espresso il loro dissenso rispetto alla partita tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni mondiali in programma 14 ottobre. Una giovane dei Giovani palestinesi ha dichiarato: "Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele, che è uno stato criminale, questa partita di calcio, dopo due anni di genocidio?".

I manifestanti saranno anche a Udine se la Fifa non cambierà la sua posizione su Israele

I manifestanti hanno aggiunto che, se la Fifa non cambierà le proprie decisioni, saranno presenti anche a Udine per impedire lo svolgimento dell’incontro. Il corteo si è concluso con un’esibizione musicale della banda di strada dei Fiati Sprecati, che ha chiuso simbolicamente la protesta davanti al centro della Federcalcio.