Italia, Zaccagni out con Estonia e Israele: Gattuso convoca Piccoli

ROMA - Pesante defezione in casa Italia prima dei due decisivi di match di qualificazione ai Mondiali 2026 con Estonia (11 ottobre a Tallin) e Israele (14 ottobre a Udine): Gennaro Gattuso dovrà infatti fare a meno del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, escluso dall’elenco dei convocati a causa del risentimento muscolare agli adduttori accusato ieri (venerdì 3 ottobre) in allenamento. Al suo posto, si legge nel comunicato della Figc, "ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano".
Italia, l'elenco aggiornato dei convocati per le sfide con Estonia e Israele
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).