Italia agli ottavi dei Mondiali U20 nonostante il ko con l'Argentina: quando giocherà e dove vederla in tv

L’Italia di Nunziata perde per 1-0 contro la super Argentina nell'ultima partita dei gironi del Mondiale U20 in corso in Cile ma conquista comunque il pass per accedere agli ottavi di finale da seconda qualificata. A decidere la sfida dell’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso, è stato un gol di Gorosito - appena entrato in campo - al 78' arrivato al termine di una straordinaria serpentina personale in area azzurra. La squadra di Nunziata ha disputato comunque una buona partita riuscendo anche a segnare un gol (poi annullato dal Var per un fallo precedente) con Riccio.
Italia qualificata agli ottavi di finale
Una sconfitta indolore con gli azzurri che hanno comunque conquistato un biglietto per il prossimo turno. La classifica finale del Gruppo D, infatti, vede l’Argentina al comando con 9 punti in 3 uscite, seconda l’Italia con 4 punti, quindi Australia con 3 e Cuba con 1.
Quando si giocherà e dove vedere in tv l'Italia ai Mondiali U20
L'Italia giocherà l'ottavo di finale il prossimo 9 ottobre alle 21.30 (orario italiano) contro la prima del gruppo E, ovvero Usa (al momento in testa a punteggio pieno dopo due gare), Francia o Sudafrica (ferme a tre punti). Sarà possibile seguire il match su RaiSport o in streaming sul canale ufficiale Fifa+ (visione gratuita dopo l'iscrizione al sito della Fifa).