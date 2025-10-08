Soulé e l’ipotesi convocazione con l'Italia: cosa vuole davvero Matias

Il giro del mondo degli undici romanisti impegnati con le rispettive nazionali toccherà ben 16 Paesi, dall’Islanda alle Seichelles. Ma non l’Argentina, la terra promessa che Matias Soulé insegue da anni e che neppure stavolta, nonostante un avvio di campionato “a trazione gasperiniana” fatto di 3 gol e 2 assist in 6 partite, è riuscito a raggiungere. Ieri il suo nome era sulla bocca di tutti in seguito a una dichiarazione dell’agente Martin Guastadisegno: «Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse - ha detto al sito LaRoma24 - Posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con l’Italia». Apertura agli azzurri dopo le parole con cui, a giugno, Soulé diceva di aver detto no a Spalletti per Euro 2024? Non proprio. Guastadisegno, a precisa domanda, ci ha spiegato come non intendesse né mettere pressione al ct Scaloni né tantomeno comunicare la volontà di Soulé di abbracciare gli azzurri. La Joyita si sente argentino e continuerà ad aspettare la nazionale che sente sua. Senza se e senza ma. Al momento, resta l’unico talento puro della sua generazione - quella dei nati dopo il 2000 - a non aver ancora debuttato con Scaloni nonostante fosse tra i pre-convocati del Mondiale in Qatar, eppure non demorderà. «Non posso tradire l’Argentina», ha già detto. Un concetto che ieri, ad amici e conoscenti, Soulé ha ribadito con orgoglio.