Italia, Piccoli: "Motivo d'orgoglio essere qui: ora voglio ritagliarmi sempre più spazio"

Tra i volti nuovi in casa Italia in questo giro di convocazioni da parte di Gattuso c'è Roberto Piccoli. Si tratta della prima volta in Azzurro per l'attaccante della Fiorentina, che ha parlato ai microfoni di VivoAzzurro TV: "Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio per me, ho fatto un bel percorso di crescita. L'anno scorso ho alzato il mio livello, quest'anno ulteriormente in una squadra importante come la Fiorentina".
Piccoli: "Vieri il mio idolo. Ora non devo mollare"
Piccoli ha preso parte a varie selezioni giovanili con l'Italia: "Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19". L'attaccante ha svelato il proprio riferimento: "Bobo Vieri, eccezionale, il mio idolo". Adesso, grande ambizioni per Piccoli: "Ora non devo mollare, ma mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi sempre più spazio in questa Nazionale".