Italia, Piccoli: "Motivo d'orgoglio essere qui: ora voglio ritagliarmi sempre più spazio"

Tra i volti nuovi in casa Italia in questo giro di convocazioni da parte di Gattuso c'è Roberto Piccoli . Si tratta della prima volta in Azzurro per l'attaccante della Fiorentina, che ha parlato ai microfoni di VivoAzzurro TV: "Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio per me , ho fatto un bel percorso di crescita. L'anno scorso ho alzato il mio livello, quest'anno ulteriormente in una squadra importante come la Fiorentina".

Piccoli: "Vieri il mio idolo. Ora non devo mollare"

Piccoli ha preso parte a varie selezioni giovanili con l'Italia: "Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19". L'attaccante ha svelato il proprio riferimento: "Bobo Vieri, eccezionale, il mio idolo". Adesso, grande ambizioni per Piccoli: "Ora non devo mollare, ma mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi sempre più spazio in questa Nazionale".